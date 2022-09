Rușii care au fost mobilizați in ultimele zile și-au luat in primire armamentul – celebra Kalașnikov, numai ca unele arme dateaza chiar din anii celui de-al Doilea Razboi Mondial. O inregistrare devenita virala ne arata puști automate Kalașnikov ruginite, care ar fi ajuns in posesia soldaților ruși care urmeaza sa fie trimiși in Ucraina. The […] The post Kalașnikovul ruginit pentru mobilizare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .