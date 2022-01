Stiri pe aceeasi tema

- Fiica sa, Antonia Bogdanovich, a declarat publicatiei ca cineastul s-a stins din viata miercuri, putin dupa miezul noptii, in casa lui din Los Angeles.Peter Bogdanovich, nascut in 1939 la New York (SUA), a fost unul dintre cei mai importanti regizori ai noului val de la Hollywood din anii 1970 si lasa…

- Deși peste 90% dintre vedetele internaționale și-au facut vaccinurile anti-COVID-19, nu au scapat de virusul blestemat care a bagat in sperieți intreaga planeta. In 2020, Tom Hanks și soția lui au relatat pe larg coșmarul infectarii cu noul coronavirus, iar in 2021 pandemia a fost cat pe ce sa il rapuna…

- Lidia Buble nu vrea in ruptul capului sa-și petreaca singura sarbatorile! Aceasta și-a gasit un nou iubit la scurt timp dupa ce s-a aflat de desparțirea ei de actorul cubanez. Cine este milionarul care i-a furat acum inima artistei? Lidia Buble are un nou iubit: barbatul este milionar Lidia Buble șocheaza…

- Un actor celebru de la Hollywood a povestit ca era la un pas de a fi injunghiat la metrou. In timp ce a aparut in cel mai recent episod al podcastului Armchair Expert, actorul a rememorat evenimentul, despre care a spus ca a avut loc inainte de pandemie, cand „obișnuia sa se plimbe tot timpul […] The…

- Anul acesta a fost un adevarat roller coaster de emoții pentru Oana Roman. Invitata in platoul Star Matinal, vedeta a facut retrospectiva acestui an și a vorbit despre ceea ce a insemnat desparțirea, dar și impacarea cu Marius Elisei. Fiica lui Petre Roman marturisește ca divorțul a avut un impact aparte…

- Dupa ce a caștigat faima internaționala cu rolul sau protagonic din serialul ”Doi barbați și jumatate”, reputația lui Charlie Sheen a avut de suferit din cauza problemelor pe care le-a avut cu dependența de droguri. Cu toate astea, celebrul actor are și reușite pe plan personal, iar una dintre ele este…

- Denisa Nechifor și Adrian Cristea s-au desparțit in urma cu mai bine de un deceniu, insa așa cum era și normal, separarea lor a ținut la momentul respectiv prima pagina a ziarelor. Cu toate acestea, vedeta a incercat pe cat posibil sa o protejeze pe fiica ei, Rania, pentru a nu suferi prea mult din…

- Veste trista in aceasta dimineața. La o saptamana dupa moartea tatalai sau celebru, a murit și fiica, infectați amandoi cu Covid-19. Pierderea cumplita este plansa acum de rudele și prietenii celor doi artiști. Tatal sau s-a stins din viața in urma cu 11 zile O veste extrem de trista zguduia Banatul…