Justiție secretă pentru frații Tate în România Acuzați de viol, trafic de persoane in forma continuata și de utilizarea violenței pentru a-și exploata victimele, frații Andrew și Tristan Tate au parte in Romania de o justiție complet ermetica, la secret, care ii protejeaza de ochii publicului. Magistrații romani, fie ca este vorba despre tribunal, fie ca este vorba despre Curtea de Apel […] The post Justiție secreta pentru frații Tate in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accused of rape, continuous human trafficking and using violence to exploit their victims, brothers Andrew and Tristan Tate benefit from a completely secretive justice system in Romania that protects them from the public eye. Romanian magistrates, whether in lower courts or the Bucharest Court of Appeal,…

- Grefierii și personalul auxiliar din instanțe și parchete din Romania declanșeaza proteste masive incepand cu 11 decembrie. Protestul cuprinde mai multe masuri radicale care vor afecta funcționarea instanțelor in perioada urmatoare. Grefierii au decis sa participe exclusiv la ședințele de judecata și…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, joi, ca nefondata cererea de stramutare a dosarului lui Catalin Chereches, in care fost condamnat la cinci ani de inchisoare, pentru luare de mita in forma continuata. Catalin Chereches va fi transferat, astazi, la penitenciarul…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au respins, joi, ca nefondata cererea de stramutare a dosarului lui Catalin Chereches, in care fost condamnat la cinci ani de inchisoare, pentru luare de mita in forma continuata. Catalin Chereches va fi transferat, astazi, la penitenciarul…

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis marți ca autoritațile publice din statele membre pot interzice angajaților sa poarte semne de credința religioasa, cum ar fi eșarfa islamica, in cea mai recenta decizie privind o problema care a divizat Europa de ani de zile, potrivit Reuters. Cazul a ajuns…

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis marți ca autoritațile publice din statele membre pot interzice angajaților sa poarte semne de credința religioasa, cum ar fi eșarfa islamica, in cea mai recenta decizie privind o problema care a divizat Europa de ani de zile, potrivit Reuters. Cazul a ajuns…

- Instanța suprema a Uniunii Europene a decis marți ca autoritațile publice din statele membre pot interzice angajaților sa poarte semne de credința religioasa, cum ar fi eșarfa islamica, in cea mai recenta decizie privind o problema care a divizat Europa de ani de zile, potrivit Reuters. Cazul a ajuns…

- Curtea de Justitie a UE (CJUE) a decis sa radieze de pe rol cauza C-74/23 privind aplicarea in dosarele de coruptie a deciziilor legate de prescripție ale instantelor nationale precum CCR si Inalta Curte, potrivit portalului CJUE. CJUE a fost obligata sa renunțe la judecata dupa ce Curtea de Apel Ploiesti…