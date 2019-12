Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Iulian Bulai, membru in Biroul National al USR, propune revenirea la tribunalele populare ca o solutie pentru rezolvarea problemelor de la Revolutie. Desi asemenea tribunale au existat in Romania comunista, dupa 1947, Bulai da exemplul Africii de Sud."Eu nu mai am incredere ca justitia…

- In urma controlului cerut de procurorul general in parchetele din țara privind cauzele de lipsire de libertate din ultimii 10 ani, au fost dispuse mai multe masuri, intre care și infirmarea a 29 de soluții de netrimitere in judecata, apreciate ca fiind nelegale.Procurorul general a cerut,…

- Un barbat din Budacu de Jos a fost reținut pentru 24 de ore, din cauza ca și-a agresat fiul cu o secure. Tanarul a ajuns la spital, iar tatal risca sa ajunga dupa gratii pentru urmatoarele 30 de zile. In plus, polițiștii au emis impotriva barbatului un ordin de protecție provizoriu. Polițiștii Secției…

- Maria Boldiș, batrana de 80 de ani care s-a luptat in instanța aproape 18 ani pentru a intra in posesia unui imobil de pe str. Zimbrului din Bistrița, care a fost confiscat de comuniști de la bunicii sai, a depus plangere penala pentru fals intelectual și abuz in funcție impotriva Comisiei Locale Bistrița,…

- La data de 08.10.2019 la Serviciul Județean Anticorupție Alba a fost inregistrat denunțul agenților S.I. și H.D., din cadrul I.P.J. Alba – Secția 5 Poliție Rurala Blaj, prin care au sesizat faptul ca, in urma unui control al documentelor de insoțire a marfii, au fost constatate unele nereguli, iar numitul…

- La data de 7 octombrie a.c., prin ordonanta procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrita s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva tanarului de 19 ani, din Budacu de Sus, cercetat pentru savarsirea infractiunii vatamare corporala. Ulterior, a fost prezentat judec…

- Comisia juridica din Senat a decis, saptamana trecuta, trimiterea unui raport catre Biroul permanent pentru respingerea incuviintarii inceperii urmaririi penale in cazul Bodog, urmand ca propunerea sa fie votata in plen, scrie agerpres.ro. Cite;te ;i Comisia juridica din Senat a respins cererea…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat astazi - printr-un mesaj postat pe Facebook - postat ca, prin votul dat de ambasadorii statelor membre UE pentru functia de sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi este "chemata acum sa distruga si justitia europeana, dupa ce a distrus-o pe…