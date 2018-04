Stiri pe aceeasi tema

- Separatistul catalan Carles Puigdemont, eliberat vineri - sub control judiciar - de catre justitia germana, a fost autorizat luni sa se instaleze la Berlin pe timpul examinarii cererii de extradare catre Spania, relateaza AFP.

- O instanta din landul german Schleswig Holstein a respins joi acuzatia de rebeliune din cererea de extradare formulata de autoritatile spaniole impotriva liderului catalan Carles Puigdemont,...

- Justiția germana a anunțat joi seara eliberarea sub control judiciar a fostului președinte catalan Carles Puigdemont, apreciind ca o eventuala extradare in Spania nu poate fi facuta decat pentru deturnare de fonduri, și nu pentru rebeliune, așa cum a cerut Madridul, scrie AFP.

- Procurorii germani au decis marti sa solicite unui tribunal regional extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont catre Spania, unde acesta este acuzat de rebeliune in legatura cu demersurile sale de anul trecut privind independenta Cataloniei, transmit DPA, AFP si Reuters, citate de agerpres.ro. …

- In cererea de 85 de pagini, Charles Puigdemont a negat acuzatiile aduse, argumentand ca nu a existat "niciun fel de violenta" in ziua de 1 octombrie 2017, data la care 90% dintre catalani s-au pronuntat in favoarea independentei fata de Spania in cadrul referendumului din 1 octombrie. Cererea lui…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont, arestat duminica in Germania, va ramane in detentie pe perioada in care justitia se pronunta asupra unei eventuale predari a acestuia catre Spania, care-l acuza de "rebeliune", a anuntat luni tribunalului competent, relateaza AFP. Puigdemont va…