Justiția a hotărât! Simbolurile secuiești, pe un steag oficial din România Steagul județului Covasna poate fi folosit in continuare in mod oficial. Decizia a fost data de Inalta Curte de Casație și Justiție și este definitiva. Procesul a fost intentat de Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita si Mures, care a solicitat anularea steagului judetului. Ca urmare a acestei hotarari, autoritațile din Covasna au arborat deja steagul propriu pe cladirile Consiliului Județean. La sfarșitul anului trecut, Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș a depus la Curtea de Apel Brașov cererea de chemare in judecata a Guvernului Romaniei.

