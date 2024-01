Stiri pe aceeasi tema

- Grupul auto Stellantis a produs mult mai putine masini 500e complet electrice in Italia decat era planificat pentru anul trecut, a declarat vineri sindicatul FIM CISL, in timp ce cumparatorii au asteptat ca guvernul sa lanseze stimulente de cumparare pentru vehicule electricek, transmite Reuters.Producatorul…

- Rareș Beșliu a lansat recent noul sau album fotografic, intitulat emoții. Sunt 300 de pagini cu fotografii alese din ultimii 4 ani in care fotograful de wildlife a fost unul cu natura și s-a lasat inspirat de viața ei salbatica.

- Oamenii din toata lumea isi pregatesc ghetele in aceasta seara, pentru ca il asteapta pe Mos Nicolae. Seara de 5 decembrie este emoționanta, in special, pentru copii. Aceștia isi curata cizmele sau ghetele cu mare grija, ajutați de parinți, apoi le aseaza aproape de usa sau de fereastra in așteptarea…

- Așteptarea chinuitoare pentru a vedea cine va fi eliberat de catre militanții gruparii Hamas in fiecare zi este ca in celebrul film "Lista lui Schindler", a declarat luni, 27 noiembrie, viceprimarul Ierusalimului, Fleur Hassan-Nahoum, pentru postul britanic de televiziune Sky News.Intr-o discuție cu…

- In cursul zilei de azi, Rona Hartner a pierdut lupta cu boala! Mereu o fire vesela și cu zambetul pe buze, artista s-a stins din viața la varsta de 50 de ani. Vestea trista ca actrița a decedat a fost data pe Facebook de sora ei, Rinda Hartner, care a publicat o imagine cu o lumanare aprinsa. La scurt…

- Producatorul muzical Timbaland și-a cerut scuze dupa ce a spus ca Justin Timberlake ar trebui sa ii „puna botnița" fostei sale iubite Britney Spears, dupa publicarea carții de memorii a acesteia, The Woman in Me.

- Legendara formatie The Rolling Stones a cucerit din nou topurile muzicale britanice, dupa ce vineri s-a plasat pentru a 14-a oara pe primul loc in clasamentele de specialitate cu noul sau album, "Hackney Diamonds", informeaza Reuters.

Primul tronson al lucrarilor de inlocuire a pavajului deteriorat cu placi de granit pe Bulevardul Revoluției trebuia sa fie finalizat, dupa estimarile inițiale, la finalul