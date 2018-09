Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii iulie, Justin Bieber surprindea pe toata lumea. Aflat in vacanta alaturi de Hailey Baldwin, artistul o cerea in casatorie pe iubita lui, oferindu-i inelul de logodna. De atunci, relatia lor a evoluat rapid, iar presa tabloida din intreaga lume noteaza, citandu-i pe apropiatii cuplului,…

- Pattie Mallette, mama cantaretului Justin Bieber, a socat fanii in uma unor actiuni realizate pe reteaua de socializare Twitter, la scurt timp dupa anuntul logodnei fiului sau cu modelul Hailey Baldwin.

- Starul pop canadian Justin Bieber a confirmat pe Instagram logodna sa cu modelul american Hailey Baldwin, informeaza DPA. Luni seara, artistul in varsta de 24 de ani a publicat pe contul lui de Instagram o...

- Justin Bieber si Selena Gomez au avut o relație timp de mai mulți ani, iar presa a tot scris, din timp in timp, ca Bieber s-ar fi gandit de multe ori sa o ceara de soție. Sau cel puțin așa declarau apropiații lui, citați de diverse publicații.

- Dupa doar o luna și cateva zile de relație, Justin Bieber (24) a hotarat sa o ceara in casatorie pe modelul Hailey Baldwin (21). Fericitul eveniment a avut loc acum cateva zile, pe cand cei doi se aflau intr-o escapada amoroasa in Bahamas. Justin Bieber și Hailey Baldwin s-au logodit in Bahamas Doua…

- Justin Bieber s-a logodit cu top-modelul Hailey Baldwin. Cei doi au inceput o relație in urma cu o luna, a anuntat duminica TMZ.com, un site specializat in publicarea de informatii despre celebritati. Artistul, in varsta de 24 de ani, a cerut-o in casatorie pe iubita lui, in varsta de 21 de ani, sambata…

- Au iesit la plimbare, insa totul s-a transformat intr-un fiasco. Justin Bieber si Hailey Baldwin au ramas in mijlocul drumului, dupa ce Mercedesul de aproape 200.000 de euro al artistului s-a stricat. Cantaretul nu s-a suparat, ci a facut haz de necaz si a inceput sa dirijeze traficul, pana cand oamenii…