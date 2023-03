Stiri pe aceeasi tema

- Zanni, care a caștigat Survivor Romania in anul 2021, și Alex Delea, care a ieșit invingator la Survivor Romania in 2022, și-au lansat o provocare pe rețelele de socializare: sa se intreaca pe traseele de la Survivor Romania 2023, in sezonul care e difuzat acum la Pro TV. Cei doi s-au provocat unul…

- A avut loc o premiera la Survivor Romania 2023 anunțata de Daniel Pavel . In ediția de aseara Faimoșii și Razboinicii s-au duelat la jocul pentru captivitate, iar concurentul care a fost nominalizat e Remus Boroiu. Primul joc de captivitate de la Survivor Romania 2023 i-a surprins atat pe Faimoși, cat…

- Au trecut 8 saptamani de la fluierul de start dat de Daniel Pavel pe plajele toride din Republica Dominicana. Doua triburi, Faimoșii și Razboinicii, au invațat sa lase in urma confortul de acasa, viața obișnuita in care au la dispoziție toate lucrurile cu care sunt invațați și au realizat ca trebuie…

- Noi ediții incep astazi la Survivor Romania 2023, dar pana atunci, in jurnalul sau exclusiv pentru Libertatea, Daniel Pavel a facut facut radiografia saptamanii trecute de concurs, dar a dezvaluit și amanunte neștiute pana acum despre viața lui și intalnirile sale din Republica Dominicana. Saptamana…

- Respectand tradiția din ultimele saptamani, ambele triburi și-au adjudecat cate o victorie in cele doua jocuri de imunitate, astfel incat atat Razboinicii, cat și Faimoșii au nominalizat trei persoane spre eliminare. Cine este concurentul care a parasit competiția din Republica Dominicana. Razboinicii…

- Jorge s-a intors in Romania de cateva zile, dupa ce s-a accidentat grav la Survivor 2023 și eliminat din cauza situației lui medicale. Fostul Faimos a fost consultat de medicii din Republica Dominicana, dar a ajuns recent și la spital, in Romania. Invitat luni in emisiunea lui Catalin Maruța de la Pro…

- Aseara, 30 ianuarie, la Survivor Romania 2023 , Faimoșii și Razboinicii au jucat jocul pentru recompensa. Discuții aprinse au avut loc intre cele doua echipe, de data aceasta Vica Blochina a fost in centrul atenției, dupa ce Alin Chirila de la Razboinici a spus despre ea ca e „regina Romaniei in varianta…

- Noul sezon al show-ului Survivor Romania incepe in 9 ianuarie, la PRO TV, 24 de concurenți din doua echipe - „Faimoșii” și Razboinicii” - urmand sa se confrunte in Republica Dominicana.