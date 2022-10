Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul jurnalist Daniel Scorpie (55 de ani), care are zeci de ani de presa sportiva in spate, fiind specializat pe fotbal internațional, a fost dat disparut.„Barbatul din imagine a disparut marți dupa-amiaza, 4 octombrie, in jurul orei 16.30, din București - zona Bd. Uverturii, cartier Militari.…

- Un copac din cartierul Militari din București a fost doborat la pamant din cauza vantului. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Copacul se afla pe strada Cernișoara, sector 6, in apropierea unei școli. In jurul pranzului au fost ceva intensificari ale vantului in Capitala insa intensitatea acestora…

- Incidentul a avut loc in cartierul Militari din București. Rozatoarea și-a facut apariția pe capota mașinii chiar in momentul in care șoferul conducea. Atat șoferul, cat și pasagera s-au speriat și au incercat sa inlature șobolanul de pe mașina lor pornind ștergatoarele. Pasagera din dreapta a filmat…

- Canada isi incepe joi misiunea de poliție aeriana in Romania Avion de vânatoare CF-18 Hornet al Aviației regale canadiene. Foto: wikipedia.org. Forțele Aeriene Regale Canadiene îsi încep joi, 4 august, misiunea de poliție aeriana în România, informeaza un comunicat…

- Dan Badea locuiește alaturi de soția Madalina și de copilul lor intr-o casa de lux, foarte spațioasa. Și-au prezentat locuința pentru storia.ro , intr-un clip pe Youtube. Au aratat cum au amenajat-o la interior, dar și cum e curtea lor, in care au și piscina. Comediantul locuiește cu familia intr-o…