Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege care ii scutește pe ziariști și tehnicienii din presa de impozitul pe venit de 10% a fost votat, marti, in Comisia de buget a Camerei Deputaților și merge la plen pentru votul final.Propunerea legislativa ajunsese, in vara, pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, cu raport…

- Comisia pentru Buget a Camerei Deputatilor a adoptat, marti, un raport favorabil de adoptare a proiectului de lege care elimina supraaciza pe carburanti, actul normativ urmand sa mearga la vot in plenul de miercuri al forului legislativ. Proiectul de lege vizeaza modificarea Codului Fiscal…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a criticat, marti, modificarea in Comisia de aparare a Camerei Deputatilor a proiectului initiat de el privind impozitarea pensiilor speciale, precizand ca in acest fel actul normativ devine neconstitutional, si a mentionat ca il sfatuieste pe liderul Pro…

- Liderul PSD Gorj a fost intrebat, vineri, intr-o conferința de presa, din nou despre inițiativa legislativa care a primit, saptamana trecuta, aviz pozitiv in cadrul Comisiei de Munca din Camera Deputatilor. Mihai Weber spera ca deputatul PNL Dan Vilceanu iși va asuma modificarile aduse,…

- Pensiile speciale mai mari de 7.000 de lei "vor fi taxate" Foto Agerpres Senatul a adoptat astazi, în calitate de prima camera sesizata, initiativa legislativa prin care sunt taxate pensiile speciale mai mari de 7.000 de lei. Masura este propusa de ministrul finantelor, Eugen Teodorovici.…

- Proiectul de lege depus de ministrul Finantelor Publice privind impozitarea pensiilor speciale au primit raport favorabil, marti, in comisia de buget-finante, la Senat. Teodorovici a precizat, in comisie, ca proiectul privind impozitarea pensiilor speciale nu afecteaza sumele primite in baza contributivitatii.…

- Indemnizații mai mari pentru veteranii de razboi/ Violeta Raduț: “O masura a carei necesitate nu poate fi contestata” in Politic / on 05/09/2019 at 09:34 / Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege care prevede majorarea indemnizatiilor si…

- "In cazul in care angajatorul se afla in faliment lichidare sau radiere, conform prevederilor legilor in vigoare, detinatorul autorizat al arhivei fostului angajator este obligat sa se elibereze un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta", precede propunerea legislativa initiata…