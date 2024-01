Stiri pe aceeasi tema

- In dupa-amiaza zilei de ieri, polițiștii din cadrul subunitații teritoriale ale Secției 2 Bogdan Voda au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism, in comuna Șieu. La volan a fost identificat un barbat de 49 de ani din Dragomirești. Conducatorul auto a prezentat polițiștilor un permis…

- Autoritatile din Republica Moldova au anunțat, luni, ca intampina dificultati in a face fata unei cresteri a cererilor de acordare a cetateniei depuse de persoane din Rusia. Chișinaul a precizat ca aceasta creștere se inregistreaza de cand a inceput razboiul din Ucraina, informeaza Reuters, citata de…

- Asociația Forța Fermierilor susține ca autoritațile de la Chișinau au acordat, pentru tranzitul cerealelor din Ucraina, o reducere de 27% la aplicarea tarifului feroviar. „Suntem solidari cu poporul ucrainean, dar nu cu prețul falimentului miilor de agricultori din Moldova. In acest context, consideram…

- Doua atacuri au fost lansate asupra orașului Pokrovsk, regiunea Donețk, pe parcursul serii de vineri. Autoritațile ucrainene au raportat mai mulți raniți. „Vineri noaptea, rușii au bombardat orașul de doua ori, lovind cladiri administrative. Un garaj și mașini au fost cuprinse de flacari”, a transmis…

- Capitala Ucrainei, Kiev, a fost din nou ținta unui atac aerian cu drone, in urma caruia un bloc turn a fost lovit. Autoritațile locale au raportat „flacari la etajele superioare”, in timp ce explozii puternice s-au auzit in tot orașul. Pe front, trupele ruse continua ofensiva in mai multe direcții,…

- Un barbat de 64 de ani, din Ucraina, care a intrat in Romania la volanul unui TIR pe la Punctul de Trecere Siret din judetul Suceava, a fost retinut pentru 24 de ore. Autoritatile de control au gasit in autocamionul pe care il conducea 147.500 pachete de tigari fara timbru fiscal, in valoare de aproape…

- Autoritatile de la Kiev pregatesc, pentru elevii romani de clasa a cincea, un manual de „Limba moldoveneasca” si unul de „Literatura moldoveneasca si universala”. Coperti ale cartior care ar urma sa ajunga la elevi de anul viitor au fost trimise ziarului Libertatea, conform news.ro. La nivel oficial,…

- Rusia pedepsește dependenții de droguri și alcoolicii trimițandu-i in primele linii in Ucraina in detașamentele de asalt Storm-Z, care sunt efectiv unitați penale in pozițiile cele mai riscante, a postat Ministerul Apararii din Marea Britanie pe X.„Unul dintre factorii principali ai disciplinei slabe…