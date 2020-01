Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Samira Ahmed a castigat procesul intentat BBC privind diferentele salariale intre angajatii barbati si femei, potrivit news.ro.Ahmed a sustinut ca a fost platita pentru prezentarea show-lui „Newswatch” cu 700.000 de lire mai putin fata de Jeremy Vine pentru „Points of View”.…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, un numar de 451 locuri de munca, cele mai multe in Spania si Germania, informeaza Agentia Nationala...

- Pe langa Ziua Naționala a Romaniei, 1 Decembrie marcheaza, in fiecare an, lupta impotriva infecției HIV, dar și solidaritatea cu persoanele afectate de HIV/SIDA din intreaga lume. Asociația NEOS cu sprijinul Uniunii Naționale a Persoanelor Afectate de HIV/SIDA (UNOPA) realizeaza o campania de informare…

- Tribunalul Municipiului Bucuresti a admis actiunea depusa de Sindicatul Roman al Jurnalistilor (SJR) MediaSind impotriva Societatii Romane de Televiziune si Sindicatului pentru Unitatea Salariatilor Tv - SPUSTv, pentru anularea prevederilor Actului Aditional nr. 2 la Contractul Colectiv de Munca…

- Miercuri, la ora 18.00, președintele Klaus Iohannis a organizat o conferința de presa in care a explicat de ce nu vrea dezbatere cu Viorica Dancila. Doua ore mai tarziu, contracandidata sa la funcția suprema in stat a ieșit, la randul sau, in fața presei, cu un set de atacuri la Iohannis. Discursul…

- Noua pereche a starnit curiozitatea tuturor din cauza diferenței de varsta dintre cei doi, iar tanara a decis sa rupa tacerea și a dezvaluit motivul pentru care are o relație cu fostul șef de la Renault. Conform today.it, Benedetta a raspuns criticilor, pe rețelele sociale.

- Putini tineri in cautare de locuri de munca s-au prezentat, vineri, pe parcursul primelor doua ore de la deschiderea Bursei locurilor de munca pentru absolventi organizata de Agentia Municipala pentru Ocuparea...