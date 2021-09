Stiri pe aceeasi tema

- Focar de COVID-19 in Guvernul Romaniei! Este anunțul facut de jurnalista Paula Rusu, care vine cu o dezvaluire crunta: deși propovaduiește vaccinarea romanilor, nici macar angajații esențiali de la Guvernul Florin Cițu nu sunt vaccinați. Rusu spune ca informațiile sale arata ca angajații de la biroul…

- Patru bolnavi de COVID, in stare grava, au fost transportați de urgența cu o aeronava spaciala, C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, de la București la Targu Mureș. Cei patru pacienți au fost permanet monitorizați pe timpul zborului de o echipa de specialiști.…

- Multe unitați de invațamant au fost inchise, iar cursurile au fost suspendate, la doar cateva zile de la inceperea anului școlar in format fizic. Asta dupa explozia cazurilor de COVID-19 in randul elevilor. Pana in prezent, numarul elevilor infectați depașește deja 100, potrivit datelor colectate de…

- Spitalul Clinic Colentina București și-a sistat internarile, marți, 14 septembrie, ca urmare a izbucnirii unui focar de Covid-19 la nivelul Pavilionului F, unde iși desfașoara activitatea secțiile A.T.I. și Chirurgie. Managerul Spitalului Colentina, Dr. Victor Mihail Cauni a inaintat o inștiințare catre…

- O creșa din sectorul 2 al Capitalei a fost inchisa dupa ce mai mulți angajați au fost depistatați cu coronavirus. Potrivit Primariei de sector, este vorba de cresa Teiul Doamnei, a carei activitate a fost suspendata incepand de luni. “Primul caz a fost confirmat in data de 03.09.2021 in randul unui…

- Parinții infectati cu virusul SARS-CoV-2 vor putea fi tratati in sectiile de pediatrie unde se afla internati si copiii lor. In acest sens au fost modificate unele actele normative, a anunțat luni Ministerul Sanatații. ”Incepand de astazi, 13 septembrie 2021, unitatile sanitare cu paturi, care au in…

- Incepand de vineri, 13 august ieșirea din țara catre țarile din Uniunea Europeana se va face doar in baza certificatului digital, ca singur document doveditoar al vaccinarii, trecerii prin boala și al rezultatului negativ al unui test RT-PCR, transmite Guvernul Romaniei. Tranzitarea frontierelor este…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, ne anunța, pe contul sau de Facebook, ca Guvernul Romaniei a adoptat ordonanța care permite intervenția autoritaților in cazul urșilor. Numai ca postarea este scrisa in maghiara, iar a doua parte este tradusa in romana. Postarea in maghiara incepe cu un emoticon cu…