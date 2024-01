Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista Viorica Tataru, reporter la postul TV8 din Republica Moldova, a fost reținuta la Tiraspol, anunța colegii acesteia. Deocamdata nu se cunosc circumstanțele in care a fost reținuta, dar TV8 spune ca jurnalista era pe teren și filma protestul organizat de autoritațile separatiste.

- Rusia s-ar putea pregati sa lanseze o operațiune sub steag fals in regiunea separatista Transnistria pentru a submina economia ucraineana, potrivit unui grup de reflecție cu sediul in SUA, relateaza Sky News. Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW) a declarat ca oficialii aliniați Moscovei din regiune,…

- Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a decis sa scumpeasca gazul si curentul electric pentru persoanele juridice situate in stanga Nistrului, dar aflate sub jurisdictia autoritatilor constitutionale ale Republicii Moldova, intre care cele opt scoli cu predare in limba romana din Transnistria,…

- Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a decis sa scumpeasca gazul si curentul electric pentru persoanele juridice situate in stanga Nistrului, dar aflate sub jurisdictia autoritatilor constitutionale ale Republicii Moldova, intre care cele opt scoli cu predare in limba romana din Transnistria,…

- Tiraspolul a luat astfel de masuri dupa ce Chisinaul a anulat privilegiile vamale pentru companiile din stanga Nistrului. Biroul pentru politici de reintegrare al guvernului Republicii Moldova a declarat pentru ca Chisinaul va cere explicatii de la reprezentantul politic al Tiraspolului si va discuta…

- De la 1 ianuarie 2024 a intrat in vigoare noul Cod vamal al Republicii Moldova, in virtutea caruia firmele din Transnistria vor trebui sa plateasca taxe vamale la bugetul Republicii Moldova. Pana acum, desi companiile din regiunea transnistreana erau inregistrate la Chisinau ca agenti economici moldoveni,…

- Noul Cod vamal al Republicii Moldova mentioneaza ca scutirile anterioare introduse in legea cu privire la tariful vamal au fost abrogate. Mai exact, a fost abrogata o prevedere care se referea la „operatiunile de import-export efectuate de catre agentii economici aflati pe teritoriul Republicii Moldova…

- Republica Moldova a inceput un exercitiu militar in apropierea regiunii separatiste Transnistria, care este controlata de trupele ruse, a anuntat duminica Ministerul Apararii de la Chisinau, citat de DPA.Exercitiile vor dura pana vineri, se arata intr-un comunicat. Vehiculele militare au fost deja…