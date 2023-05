Jurnalist si teatrolog originar de la malul marii. Simion Alterescu s-a nascut in urma cu 102 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Peste o suta de persoane au fost prinse de politistii Antidrog si procurorii DIICOT, in ultimele zile, in Constanta, in timp ce aveau asupra lor droguri pe care incercau sa le vanda turistilor aflati in Mamaia, Costinesti sau Vama Veche. Peste o suta de persoane au fost prinse cu droguri in ultimele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Constanta, din cauza vantului puternic, incepand cu ora 11.30, au fost oprite manevrele in porturile fluviale Constanta Nord, Constanta Sud Agigea si Midia.Cod galben de vant puternic la Constanta Atentionarea…

- Daca in perioada Sarbatorilor Pascale, pe litoral au fost deschise doar 30-40 de unitati de cazare, in minivacanta de 1 Mai, numarul acestora se va dubla, noteaza Radio Constanta, citata de Rador. Potrivit reprezentantilor portalului de turism litoralulromanesc.ro, aproape 80 de unitati hoteliere vor…

- TAXA PE LITORAL 2023 : Turiștii vor fi nevoiți sa plateasca in plus pentru a se relaxa la malul marii TAXA PE LITORAL 2023 : Turiștii vor fi nevoiți sa plateasca in plus pentru a se relaxa la malul marii Consilierii locali ai municipiului Mangalia, de care aparțin stațiunile Olimp, Neptun, Venus, Saturn,…

- Proiectia-dezbatere „Palarii feminine in perioada La Belle Epoque - frumusete si reprezentare“, sustinuta de drd. Raluca Partenie, va fi organizata, joi, de Academia Romana prin Sectia de arte, arhitectura si audiovizual, in parteneriat cu Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu“.Evenimentul va avea…

- CSM Constanta se pregateste pentru o noua saptamana incarcata cu meciuri și competiții importante pentru sportivii de pe litoral. Echipele de baschet și volei joaca in ligile naționale și in competițiile de juniori, triatloniștii incep un an plin de provocari, iar șahul ne propune o participare la un…

- Academia Romana prin Sectia de arte, arhitectura si audiovizual, in parteneriat cu Institutul de Istoria Artei "G. Opresculdquo;, organizeaza joi, 23 februarie 2023, proiectia dezbatere cu tema "Dirijorul George Georgescundash; o cariera internationala in documente inediteldquo;, prezentata de drd.…

- Zeci de tabere școlare din țara au fost desființate in ultimii ani, o foarte mica parte a celor existente inainte de Revoluție fiind inca funcționale. Ce alternative le raman parinților?