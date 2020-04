Jurnal de antreprenor. Deținătorul Moviplast: „Dacă închidem noi, închid și magazine alimentare“ Rotițele economiei locale se invart incet, cu probleme, dar se invart. Astazi prezentam la rubrica „Jurnal de antreprenor“ detalii despre un producator de pungi biodegradabile din Craiova. Observam cum de activitatea unor astfel de firme depind unii retaileri din industria alimentara. Daca nu ar avea rapid pungi in care sa ambaleze alimentele, in aceasta perioada unele magazine alimentare nu ar mai putea funcționa, spune antreprenorul contactat de GdS. Este vorba despre deținatorul firmei Moviplast, Virgil Fira. Continuarea activitații firmei sale are importanta pentru alte firme și pentru populație,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

