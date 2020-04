Dupa ce zilele trecute am prezentat firme mai mari, cu zeci și sute de angajați, astazi aratam prin ce situații trece o firma mai mica din Craiova. O firma a carei activitate a fost afectata parțial de ordonanța militara privind sistarea activitații unitaților cu activitate de bar și/sau restaurant, printre altele. Brandul Pui Pe Jar este cunoscut criovenilor de peste patru ani. In tot acest interval, produsele proaspete din carne preparate pe jar au ajuns pe mesele a mii sau zeci de mii de craioveni. Afacerea s-a dezvoltat pe principiul „Take Away“, in sensul ca oamenii vin la Pui Pe Jar, cumpara…