Jurjak lansează piesa „Alba Neagra” Jurjak revine, la 2 luni dupa ce a lansat piesa „Fiecare”, cu un nou single intitulat sugestiv „Alba Neagra”, o piesa blues ideala pentru relaxarea de sfarșit de saptamana, iar atat ritmurile imbietoare ale piesei, cat și videoclipul ne transporta cu gandul pe o plaja liniștita, in bataia calda a soarelui. Piesa poate fi considerata imnul iubirilor de vara trecatoare, așa cum a declarat și Jurjak: „ Alba Neagra este o piesa ca o iubire de vara, care apare odata cu inceperea acestui anotimp și dispare cand acesta se termina și se instaleaza iar toamna.” Jurjak s-a ocupat și de muzica și producția… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

