- Emi si Cuza i-au interpretat pe Sting și Stevie Wonde, cu celebra melodie "Fragile". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a patra ediție a sezonului 17. Cei doi artiști au adus lacrimi pe obraji cu o interpretare foarte emoționanta!

- Jazzy Jo, artista care face echipa cu Zarug la „Te cunosc de undeva!”, nu a mai vorbit de 28 de ani cu tatal ei. Concurenta l-a revazut in gala show-ului de la Antena 1. Cea mai noua gala „Te cunosc de undeva!”, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1 o va pune pe Jazzy Jo intr-o situatie…

- Jazzy Jo si Zarug au caștigat a treia gala! Artiștii i-au interpretat pe Dua Lipa și Elton John, cu celebra melodie Cold Heart. Cum arata clasamentul celei de-a treia gale a sezonului 17 de Te cunosc de undeva!

- Juriul de la Te Cunosc de Undeva a avut parte de transformari incredibil de bune in cadrul celei de a doua ediții a ravnitulul show TV, insa cand Emi și Cuza au intrat pe scena pentru a-și susține momentul, jurații au ramas fara cuvinte. Iata cum s-au descurcat cei doi in rolul trupei Rednex!

- Momente de-a dreptul emoționante și impresionante in cea de a doua ediție a showului TV, Te Cunosc de Undeva! Juriul a fost cu adevarat uimit de transformarea lui Romica Țociu și a partenerei, Carmen Chindriș, in Warren G & Sissel. Iata momentul, dar și jurizarea!

- Surpriza serii! Jazzy Jo fost concurenta X Factor și Zarug, fost concurent Asia Express, au ridicat sala in picioare cu interpretarea melodiei Barcelona, de Montserrat Caballe și Freddie Mercury. Cei doi au reușit sa contureze un moment demn de marile scene.

- Cel de-al 17-lea sezon Te cunosc de undeva! este un sezon al duetelor, iar Jazzy Jo și Zarug formeaza unul dintre ele. In timp ce Zarug a devenit mai cunoscut odata cu participarea lui la Asiia Express, Jazzy Jo este foarte cunoscuta in lumea muzicala, participarea ei de anul trecut la X Factor fiind…

- Boris Johnson a fost confruntat de o ucraineanca. Femeia a izbucnit in lacrimi in momentul in care l-a avut pe oficial in fața ochilor pentru a-și spune opinia. Daria Kaleniuk l-a confruntat pe acesta la o conferința de presa in Varșovia. Ea spune ca ucrainenii „cer cu disperare ca Occidentul sa ne…