- Ediția din aceasta seara a adus și momente tensionate, așa cum s-a intamplat intre chef Florin Dumitrescu și una dintre concurente. Imediat dupa ce au inceput sa gateasca, juratul i-a spus Lunei Morgaciova sa mestece in fructele de padure de pe aragaz. De aici și pana la un schimb de replici in toata…

- In timpul uneia dintre degustari, Florin Dumitrescu a intrat intr-un joc de mima și acesta a fost momentul in care a facut o dezvaluire neașteptata despre el, in sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite, de la Antena 1.

- Surpriza de zile mare in ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite! Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au ramas fara cuvinte cand porțile s-au deschis și au vazut ca preparatul ce tocmai a fost gustat de ei a fost gatit de Francisc Șandor și Laura Eremia, foști…

- Nicoleta Ana Matea a venit la Chefi la cuțite, in speranța ca va obține trei cuțite din partea juraților. Cu toate ca a incercat sa vina cu o varianta originala a pastelor cu chifteluțe, rezultatul nu a fost pe masura așteptarilor.

- Laurențiu Neamțu i-a impresionat pe cei trei chefi și a reușit sa obțina Cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu. Acesta il cunoștea, inca din trecut, de pe rețelele de socializare și a fost o onoare sa-l includa in echipa sa.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, este una plina de surprize. Ce proba au primit jurații de data aceasta. Jocul de amuleta a incins spiritele. Cine va alege caștigatorul. S-a lasat cu un mic conflict intre Catalin Scarlatescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu.

- Sandu Cocoșatu a reușit sa ii impresioneze pe jurații de la Chefi la cuțite cu preparatul sau, iar bineințeles ca s-a bucurat de multe laude. Cat costa un mic facut de el. A facut senzație in cadrul emisiunii.

- In ediția 6 de la Chefi la cuțite, sezonul 11, Calin și Olianda Donca i-au impresionat pe chefi cu povestea lor, dar și cu preparatul. Jurații au ramas masca atunci cand au auzit povestea lor de dragoste, dar și situația financiara. Iata ce au pregatit cei doi la Chefi la cuțite!