- In ediția din aceasta seara, 8 aprilie 2023, Damian Draghici și partenera lui, Cristina Stroe, s-au transformat in Sofia Vicoveanca și au cantat "Haida roata mai flacai". Jurații au fost incantați de momentul celor doi și s-au ridicat in picioare pentru a-i aplauda. Iata cum au reacționat!

- In episodul 2, din data de 8 aprilie 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, difuzata pe Antena 1, Emilian și WRS s-au transformat in Modern Talking și au interpretat faimoasa melodie „Cheri Cheri Lady”. Andreea Balan a ramas impresionata de momentul lor și a fost prima care a vorbit despre…

- Mihai Petre va fi extrem de impresionat de transformarea lui CRBL și Radu Țibulca, in aceasta sambata, de la ora 20.00, la Antena 1. Chiar daca la antrenamente totul parea ca le merge pe dos, Crina Mardare, Adriana Trandafir și Ioana Macarie, respectiv profesorii de canto, actorie si coregrafie au facut…

- Prima ediție a competiției Te cunosc de undeva a inceput cu forțe proaspete și o dorința arzatoare a concurenților de a face spectacol. Insa, la final doar o echipa a primit titlul de caștigatoare a acestei ediții. Votul a fost strans, iar emoțiile concurenților au fost mari.

- Prima ediție a competiției ”Te cunosc de undeva”, sezonul 19, continua cu multe surrize pentru telespectatori și jurați. Unul dintre cele mai surprizatoare momente a fost spectacolul facut de CRBL și Radu Țibulca, care ”l-au adus” in platou pe excentricul și controversatul Marilyn Manson.

- Prima ediție a competiției Te cunosc de undeva, sezonul 19, a venit cu surprize de proporții. Telespectatorii au avut ocazia sa o vada pe Ozana Brabanacea intr-o ipostaza rara, dupa ce s-a urcat pe glob. Jurata și-a intrecut limitele pentru un spectacol incendiar.

- ADDA și Radu Bucalae au adus pe scena transforming show-ului doua personaje de poveste. Concurenții au uimit pe toata lumea cu interpretarea celebei piese pe pe coloana sonora a filmului Marry Poppins.

- Te cunosc de undeva! sezonul 19 și-a facut debutul in mare stil. Jurații și-au reluat locul la masa, iar Pepe și Alina Pușcaș s-au asigurat ca totul este aranjat pentru o seara de show total. Atat jurații, cat și prezentatorii s-au aranjat la patru ace pentru prima gala din noul sezon.