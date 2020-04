Stiri pe aceeasi tema

- Voi face tot ce este posibil ca, la urmatoarele evaluari ale agentiilor de rating, Romania sa revina la perspectiva stabila sau chiar direct la pozitiv, a scris, sambata, pe propria pagina de Facebook, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Dar nu este totul pierdut. Comunic zilnic cu investitorii…

- Agentia de rating Moody’s a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a Romaniei la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung si scurt in valuta si in moneda locala si a modificat perspectiva de tara de la stabila la negativa, informeaza Ministerul Finantelor Publice (MFP), intr-un comunicat…

- Perspectiva de rating a Romaniei va reveni la "stabil" la urmatoarea evaluare a agentiei Fitch Ratings, daca programele pe care le-am luat in calcul si ceea ce avem in plan pentru viitor va fi implementat asa cum trebuie, este de parere ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, noteaza Agerpres.…

- Romania a mai facut un pas important spre informatizarea statului, astfel ca firmele si institutiile publice vor comunica de la distanta cu Trezoreria Statului, a anuntat sambata Florin Citu, ministrul Finantelor Publice, intr-un mesaj publicat pe Facebook, potrivit Mediafax.“Inlocuim cozile…

- Ministrul Finanțelor anunța o rectificare bugetara saptamana viitoare: “Avem nevoie de resurse pentru Sanatate” Autoritatile pregatesc o rectificare bugetara care ar putea fi aprobata de Guvern saptamana viitoare, principalele resurse urmand sa fie directionate catre Ministerul Sanatatii,…

- Romania s-a imprumutat, in 21 ianuarie, 3 miliarde de euro de pe piata externa, prin doua emisiuni de obligatiuni cu scadente la 12 si la 30 de ani, iar pentru scadenta la 12 ani tara a obtinut cel mai ieftin cost din istorie, a anuntat marti ministrul Finantelor, Florin Citu.