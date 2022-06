Stiri pe aceeasi tema

- U-BT Cluj Napoca a bifat al doilea titlu de campioana la rand, starurile „șepcilor roșii” au celebrat titlul in Someș, marți dimineața. U-BT Cluj Napoca s-a incoronat din nou campioana Romaniei la baschet masculin! „Șepcile roșii” au intregit astfel succesul pe deplin, dupa ce U Cluj a promovat dupa…

- Jucatorii U-BT Cluj-Napoca s-au intors acasa dupa ce au caștigat in meciul de la Voluntari și și-au pastrat titlul de campioana. „Studenții” au intrat cu cupa in Someș, cand au sosit in oraș.

- Emil Boc, ii felicita pe jucatorii de la U-BT Cluj-Napoca pentru victoria din meciul cu Voluntari. Clujenii și-au pastrat titlul de campioni.Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat cu entuziasm ca „la capatul unui sezon excepțional, baieții noștri merita tot respectul nostru”. „U-BT…

- Politia a fost sesizata la data de 28 mai, in jurul orei 15.00, cu privire la faptul ca, la data de 27 mai, in jurul orei 18.00, CSABOI GHEORGHE IOAN LIVIU, de 13 de ani, din municipiul Cluj-Napoca a plecat de la domiciliu si nu s-a mai intors, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- In semifinale, echipa de pe litoral a trecut in dubla mansa de Universitatea Cluj, cu o victorie la Ovidiu si un egal in deplasare. Farul Constanta Under 16 formatie alcatuita din jucatori nascuti dupa 1 ianuarie 2006 va juca pentru titlul national, calificandu se in finala mare a Ligii Elitelor, dupa…

- Performanța superba pentru juniorii III de la Potaissa Turda, in colaborare cu LT „Liviu Rebreanu”, care s-au calificat in ultimul act al turneului final de la Ramnicu Valcea. Turdenii, antrenați de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sala Rapid din București gazduiește, la finele acestei saptamani, turneul Final Four al Ligii Elitelor la futsal, competiție rezervata juniorilor cu varsta sub 19 ani. Sambata, 14 mai, in semifinale, FK Odorheiu Secuiesc o va intalni, de la ora 13.00, pe CFR Turnu Severin, iar incepand cu ora 15.30,…

- Rugby-ul constantean are o noua generatie de exceptie la nivel de juniori. Echipa Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” este foarte aproape de a cuceri un nou titlu de campioana a Romaniei la categoria Under 19, insa marea intrebare care se ridica este aceea daca acest nucleu va putea fi pastrat…