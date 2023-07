Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a ajuns la o intelegere informala cu Comisia Europeana pentru ca Executivul comunitar sa nu declanseze procedura de suspendare a unor fonduri UE destinate Romaniei, parte din calendarul multianual si PNRR, desi statul roman va depasi tintele de deficit excesiv atat in 2023, cat si in 2024,…

- Administratorii Carrefour au admis, cu cateva luni in urma, ca au achizitionat hipermarketurile Cora in Romania. Acum, retailerul a trecut la pasul urmator. Au achizitionat Cora și Match din Franța. Au pus mana pe o afacere-mamut Magazinele achiziționate prezinta o complementaritate geografica puternica…

- Fiul lui Ion Țiriac, Ion Ion Țiriac, a dezvaluit ca a achiziționat 5% din pachetul de acțiuni listat de Hidroelectrica la Bursa de Valori București. Compania in care statul roman este acționar majoritar este responsabila cu peste 30% din producția de energie electrica din Romania și a fost a treia…

- Incepe verificarea MARILOR AVERI din Romania. ANAF extinde controale și la RUDELE milionarilor ANAF a publicat in Monitorul Oficial un Ordin prin care a fost stabilita definiția averilor mari la persoanele fizice. Astfel, suma de la care este considerata mare avere iar persoanele care o dețin intra…

- Norvegia a anuntat joi ca a finalizat vanzarea a 32 dintre avioanele sale de lupta F-16 catre Romania dupa unda verde data de autoritatile americane si norvegiene, transmite France Presse, potrivit Agerpres.Principul acestei vanzari fusese anuntat in noiembrie, pentru o suma de 388 milioane de euro.…

- ​Bosch spune ca va extinde și la Sibiu divizia de cercetare și inginerie care efectueaza la Cluj și teste cu mașini autonome și utilizeaza și tehnologii din domeniul AI. Bosch, care deține mai multe fabrici in Romania, are aproximativ 10.000 de angajați, numarul acestora crescand cu 12% anul trecut.…

- Ikea a anunțat data deschiderii magazinului din Timișoara. Clienții din Alba pot ajunge la el in doua ore și jumatate Retailerul suedez de mobila IKEA anunța ca deschide magazinul din Timișoara, cel de-al treilea din Romania, in data de 8 iunie, dupa o investiție de 60 de milioane de euro. IKEA Timișoara…

- Retailerul german Lidl iși continua ascensiunea in Romania, construind noi magazine care sa raspunda nevoilor comunitații. Strategia sa, de avea magazine la fiecare intrare in oraș, capata contur pe zi ce trece. De pilda, la Buzau, Lidl are deschise trei magazine: pe Aleea Sporturilor, pe Calea Eroilor…