- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a colectat venituri bugetare totale de 75,58 miliarde de lei in primele patru luni din 2018, cu 12,4% mai mult fata de perioada similara a anului 2017 (67,24 miliarde de lei), inregistrand un grad de realizare de 101,1% a programului de incasari stabilit…

- Triumfalismul economic al PSD este contrazis de presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru. Într-un interviu pentru RFI, el a atras atentia ca deficitul economic este prea mare pentru o perioada de boom economic.

- ♦ In ultimul an s-au facut 24.000 de angajari noi in institutii publice. Cheltuielile statului cu salariile bugetarilor vor ajunge la 8,9% din PIB, fata de 8,3% din PIB in 2017, la fel ca in 2008. Soldul noilor angajari din sectorul public in perioada februarie 2017 - februarie 2018…

- Primele autobuze electrice ar urma sa circule in municipiul Suceava de la jumatatea anului viitor, dupa ce vor fi parcurse toate procedurile legale necesare, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa, primarul Ion Lungu. El a afirmat ca autobuzele electrice vor fi achizitionate printr-un proiect…

- Cheltuielile pentru o noapte de cazare per vizitator au urcat in 2017 cu 0,4%, la 69 de euro, arata datele revizuite publicate de Banca Centrala a Greciei (BoG). Potrivit Agerpres, numarul total de nopti petrecute in Grecia - a sasea cea mai vizitata destinatie turistica din Uniunea Europeana…

- Romania a inregistrat in luna februarie un deficit de 7,5 miliarde de lei, neobisnuit pentru primele luni ale anului cand se inregistra un surplus, iar ingrijoratoare sunt cresterile inregistrate de cheltuielile cu salarii, asistenta sociala sau bunuri si servicii, a declarat, marti, Ionut Dumitru,…

- CFR Calatori estima pentru anul trecut pierderi de 90,5 milioane lei și venituri totale de 2,15 miliarde de lei, potrivit bugetului rectificat pentru 2017, potrivit news.ro. Pentru 2018 insa, CFR Calatori estimeaza pierderi de 367,68 milioane lei și venituri totale de 2,08 miliarde lei. Potrivit proiectului…