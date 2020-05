Jumatate dintre romani planuiesc sa-si schimbe locul de munca, in anul pandemiei. 10% se așteapta sa fie dati afara, iar 11% cred ca le va fi redus salariul Jumatate dintre romani cred ca isi vor schimba locul de munca in urmatoarele 12 luni, iar dintre acestia peste un sfert (29%) au in plan sa schimbe domeniul de activitate, arata rezultatele unui sondaj eJobs. Conform cercetării, atunci când vine vorba despre revenirea economică, românii au încredere că IT-ul va fi domeniul care va recupera cel mai rapid pierderile acumulate, urmat de retail, banking, farma,…