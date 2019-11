Julian Assange ar putea muri în închisoare, avertizează un grup de 60 de medici Fondatorul organizației WikiLeaks, Julian Assange, se afla într-o stare de sanatate critica ce i-ar putea determina moartea în închisoarea din Londra, avertizeaza un grup de 60 de medici prin intermediul unei scrisori oficiale adresate ministrului britanic de Interne, Priti Patel.

Scrisoarea, adresata Ministrului britanic de Interne, cuprinde avertismentele celor 60 de medici, provenind din opt țari distincte, bazate pe observațiile privind starea de sanatate a lui Julian Assange, aflat în închisoarea Belmarsh din sud-estul Londrei. Semnatarii scrisorii solicita… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

