- Ieri, in cadrul prestigiosului Turneu Internațional de Judo desfașurat in municipiul Focșani, sportivul Molea Eduard Florin, reprezentand CSM ONESTI și evoluand in categoria 90 kg, a reușit sa obțina o medalie de bronz remarcabila, consolidandu-și astfel statutul de luptator de excepție in aceasta disciplina.…

- Finala Campionatului Național Ne-Waza la judo rezervata categoriilor Under 13 și Under 15, care a avut loc weekendul trecut, la Drobeta Turnu Severin, a adus Bacaului trei medalii de bronz. Ele au fost imparțite intre SCM Bacau (una) și CSM Bacau (doua), dar l-au avut ca numitor comun pe antrenorul…

- Un nou succes de prestigiu pentru unul dintre cei mai valoroși judoka din Romania, Mircea Croitoru. Sportivul pregatit de Aurel Chelariu la CSM Bacau a cucerit medalia de argint la ediția din acest an a Sarajevo European Open din Bosnia și Herțegovina. Mircea Croitoru s-a clasat al doilea la categoria…

- Sambata, 16 septembrie, intre orele 10.00 și 16.00, Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu” va gazdui prima ediție a Memorialului „Florin Grapa” organizat de CS Sportland Bacau Ani, zeci de ani la rand, a fost deopotriva strigat de lupta și semn de prețuire. La finalul acestei saptamani, in Sala Sporturilor…

- Delegația CSM Bacau și ACS Sosha condusa de antrenorul Dorin Cruceanu s-a prezentat cu 14 judoka la cea de-a treia ediție a Cupei Dacilor de la Targu Frumos, competiție care a reunit pe spațiile de lupta 420 de sportivi din țara și strainatate. Toți cei 14 bacauani a urcat pe podium, cinci dintre ei…

- Romania pastreaza locul al doilea in clasamentul mondial “all-time” la Olimpiada Internaționala de Informatica (IOI) cu un impresionant numar de medalii. Astazi, 3 septembrie 2023, la Szeged, Ungaria, s-a desfașurat ceremonia de premiere a celei de-a 35-a ediții a IOI, in care au concurat 351 de tineri…

- Vineri și sambata, prim-divizionara de handbal CSM Bacau va participa la cea de-a treia ediție a Memorialului „Marian Capațana”, de la Buzau. Vineri, de la ora 16.00, va avea loc jocul CSM București- CSM Focșani 2007, iar de la ora 18.00, cel dintre gazdele de la HC Buzau 2012 și CSM Bacau. Ziua de…