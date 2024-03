Stiri pe aceeasi tema

- Adnana Vrinceanu s-a laureat dubla campioana naționala, Ștefi Zediu, dubla vice-campioana, in timp ce Daria Vrinceanu s-a clasat a treia la lungime SCM Bacau are atlete de aur, argint și bronz. Weekendul acesta, la finala Campionatelor Naționale Under 20 Indoor de la București, sportivele antrenate…

- Prima finala a Campionatelor Naționale de judo din acest an, cea rezervata categoriei Under 18 și derulata weekendul la Satu Mare a reunit aproximativ 350 de sportivi de la cluburi din intreaga țara. CSM Bacau, grupare antrenata de Aurel Chelariu și Simona Aruș s-a prezentat cu cinci competitori. Dintre…

- Finala Campionatului Național de judo Under 18 a reunit, weekendul trecut, la Satu Mare, 340 de sportivi de la cluburi de pe tot cuprinsul țarii, care au dat o lupta apriga pentru supremație la categiile lor de greutate. Pe podiumul de premiere au urcat și doua dintre judoka antrenate de Dorin Cruceanu…

- In 2023 s-a laureat vice-campioana a Romaniei la Under 18, +70 kg. Anul acesta, Ioana Cociorba a facut un pas mai sus. Sus de tot, pe prima treapta a podiumului la finala Naționalelor de judo U18 derulata weekendul trecut la Satu Mare. La competiția ce a reunit 340 de judoka de la 72 de cluburi […]…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din satul Orașa, județul Bacau, a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile dupa savarșirea a cinci furturi din autoturisme in Galați și doua in Bacau. Colaborarea eficienta dintre polițiștii din Galați și Bacau a dus la identificarea și reținerea unui barbat…

- Crescut la Academia de Fotbal „Cristian Ciocoiu” și debutant, la doar 15 ani, la seniorii Botoșaniului, internaționalul roman Under 16 ani a fost achiziționat in aceasta iarna de italienii de la Ternana Un predestinat Ii era ursit sa ajunga in Italia. Așa cum ii era scris sa ajunga fotbalist. Scris…

- Mijlocașul FC Bacau este singurul jucator din eșalonul al treilea convocat la naționala Under 17 a Romaniei, aflata in plina campanie de calificare pentru Europenele U17 ce vor avea loc in Cipru, intre 20 mai și 5 iunie Tata „Diego” Prenumele vorbește de la sine: Diego. Un prenume… predestinat. Cu un…

- Un suflet tanar și plin de speranța, Ionuț Roman, și-a gasit sfarșitul la doar 25 de ani, intr-un tragic accident petrecut in Verrua Savoia, provincia Torino, Italia. Plecat din Bacau in cautarea unei vieți mai bune in țara Mediteranei, destinul i-a luat o intorsatura neașteptata. Accidentul s-a produs…