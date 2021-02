Judo / Alexandru Raicu, medaliat cu aur la Grand Slam-ul de la Tel Aviv Alexandru Raicu a fost cel mai bun sportiv la categoria 73 kg, la turneul Grand Slam de judo de la Tel Aviv. Judoka din Romania a caștigat cele 5 meciuri din cea mai importanta competiție a sezonului. Alexandru Raicu a fost irezistibil pe tatami la Tel Aviv și i-a invins pe toți cei care au incercat sa-i stea in cale. In primul tur l-a intrecut pe Lukas Reiter, in „optimi” a trecut de moldoveanul Victor Sterpu, iar in „sferturi” a caștigat in fața unui reprezentant al țarii gazda: israelianul Tohar Butbul. Sportivul roman și-a continuat apoi drumul spre trofeu, dupa ce l-a invins in semifinale… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

