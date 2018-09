Senatorul PSD de Caraș-Severin, Ionuț Chisalița, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca toți parlamentarii din județ au fost de acord ca liderul filialei, Ion Mocioalca, sa semneze scrisoarea prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea.

“Maine (n.r. joi) noi vom avea un comitet executiv in județul Caraș-Severin, președintele PSD Caraș-Severin, Ion Mocioalca, este adevarat ca inainte s-a consultat cu parlamentarii. Noi am fost de acord sa semneze scrisoarea respectiva, prin care se cere demisia domnului Liviu Dragnea, urmand ca maine (n.r. joi) sa luam o decizie in comitetul…