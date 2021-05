Județul în care localnicii au refuzat să se vaccineze cu Johnson&Johnson Locuitorii județului Giurgiu nu vor sa se vaccineze anti-coronavirus cu serul Johnson&Johnson. „Incepand de sambata, 8 mai, in judetul Giurgiu a demarat si efectuarea vaccinarii fara programare in platforma electronica, la toate centrele de vaccinare din judet, astfel, in prima zi de vaccinare fara programare s-au vaccinat 194 de persoane dintr-un total de 1.298 de persoane vaccinate la toate centrele din judet”, se arata intr-un comunicat de presa emis luni de Institutia Prefectului.Cele mai multe dintre persoanele care s-au prezentat la vaccinare fara programare au mers la Centrul de la Ateneul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

