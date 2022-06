Judetul Constanta, sub cinci atentionari si avertizari Cod Galben si Cod Portocaliu de vreme rea. Zeci de copaci si masini avariate (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Judetul Constanta s a aflat pana in aceasta dimineata sub cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata. Conform meteorologilor erau asteptate frecvente descarcari electrice, averse torentiale, intensificari ale vantului si vijelii cu viteze in general de 55...75 km h , precum si grindina,…

- Vremea rea a pus stapanire pe sudul țarii și pe Capitala, iar bucureștenilor li s-a cerut sa se adaposteasca in case. Locuitorii au primit mesaje RO-ALERT in care au fost alertați cu privire la fenomenele meteo extreme care se vor manifesta in urmatoarele ore. In Pitesti, ploaia torentiala a acoperit…

- Furtuna din noaptea trecuta a facut prapad la Lugoj, provocand daune majore atat pe domeniul public, cat și proprietarilor de cladiri și mijloace de transport. Mai multe acoperișuri au fost smulse și au cazut peste mașini, avariindu-le, cațiva stalpi de electricitate au fost culcați la pamant,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat printr o prognoza speciala ce vizeaza municipiul Bucuresti ca din a doua parte a zilei de sambata 28 mai vremea va deveni instabila in Capitala.Vor fi perioade in care se vor semnala frecvente descarcari electrice, averse torentiale, intensificari de…

- O vijelie puternica a smuls, in noaptea de miercuri spre joi, bucati din acoperisurile de pe blocuri. Zeci de masini au fost avariate. Problemele cele mai grave s-au inregistrat pe Bulevardul Dacia si Bulevardul Oltenia. „In urma fenomenelor meteo cod galben, descarcari electrice de vijelii si grindina,…

- Un accident rutier a avut loc astazi in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate in accident. Este vorba despre un autoturism Renault Megane si un Autoturism Skoda. ...

- Un copil in varsta de 14 ani a suferit un atac de panica in urma unui accident rutier produs in zona Celsy din Ovidiu, judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, coliziunea a avut loc intre trei autoturisme. Copilul a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru acordarea…