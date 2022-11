Judetul Constanta: Motorina furata de la vagoanele cisterna ce stationau intr-o statie de cale ferata

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Alba Iulia au retinut trei tineri, din Alba Iulia, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat. Domiciliile acestora au fost perchezitionate, iar fata de acestia a fost luata masura retinerii. La data de 26 octombrie 2022, polițiștii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Doi angajați ai Batalionului Sud al Inspectoratului Național de Securitate Publica sunt suspectați ca ar fi cerut mita sub forma de bunuri materiale de la administratorul unei companii auto pentru a nu sancționa contravențional un angajat al acestuia.

- In data de 3 octombrie, politiști Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, au reținut patru tineri, cu varste cuprinse intre 18 și 21 de ani, fața de care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor…

- Un videoclip facut public de autoritațile din Colorado surprinde momentul dramatic in care o mașina de poliție, uitata de agenți pe calea ferata, in care se afla și o tanara de 20 de ani, este lovita in plin de un tren.

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Brașov – Biroul Rutier efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “vatamare corporala din culpa” „In data de 9 septembrie 2022, in jurul orei 00.35, un barbat, in varsta de 39 ani, care conducea o trotineta electrica…

- In cauza au fost efectuate perchezitii domiciliare, cand in incinta Depoului de locomotive CFR Palas au fost identificate, in fisetele angajatilor CFR, diferite cantitati de combustibil, depozitate in repiciente din plastic de diferite capacitati sau in galeti din tabla. Facem precizarea ca aceasta…

- Instituțiile satului au au pus in aplicare sambata un mandat de percheziție, in cadrul unui dosar penal care vizeaza comiterea mai multor infracțiuni la Codul Muncii (Legea 53/2003), precum și savarșirea infracțiunii de comercializare de produse alimentare alterate. La acțiune au participat politisti…