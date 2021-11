Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat luni ca in ultimele 24 de ore au fost raportate in Romania 1.550 de noi cazuri de Covid și 154 de decese la pacienți confirmați cu noul coronavius. Dupa ultimul bilanț, 17 județe sunt in scenariul verde.

- Aproape toate localitațile din județul Suceava sunt in scenariul verde, avand o rata de infectare mai mica de doua cazuri de Covid la mia de locuitori. Potrivit Prefecturii Suceava, in cursul zilei de astazi, din cele 114 de localitați ale județului, doar cinci mai sunt in scenariul roșu, iar alte patru…

- Bistrița-Nasaud este al patrulea județ din țara care a trecut in scenariul verde, dupa ce incidența cazurilor de Covid-19 a scazut sub 2/mia de locuitori. In scenariul verde mai sunt județele Suceava, Botoșani și Vaslui. Potrivit datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, județul Bistrița-Nasaud…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 4.128 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 343 decese, informeaza, marți, Grupul de Comunicare Strategica. Marți, județul Botoșani a intrat in scenariul verde, fiind cel de-al doilea județ care a depașit valul 4, dupa Suceava.

- Potrivit informațiilor colectate de la nivelul tuturor unitaților de învațamânt preuniversitar din județul Cluj, statistica privind situația epidemiologica din unitațile de învațamânt preuniversitar cuprinse în rețeaua școlara a județului…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, joi, hotararea prin care propune urmatoarele masuri: fara certificat verde pentru copiii pana in 12 ani, carantina de noapte in weekend de la incidența de 6 la mie doar pentru nevaccinați, accesul la restaurantele din malluri cu certificatul…

- Se fac pregatiri pentru varful valului 4, in conditiile in care, in numai o saptamana, numarul cazurilor noi de Covid-19 s-a dublat. A crescut ingrijorator si numarul copiilor si tinerilor internati, inclusiv la Terapie Intensiva.

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 0,35 (ieri 0,3); -persoane internate la ATI: 4 (ieri 4); -persoane internate in spital: 98 (ieri 86); -persoane…