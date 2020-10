Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul crizei sanitare in martie, numarul total al deceselor provocate de COVID-19 in Franta a depasit pragul de 32.000, potrivit cifrelor publicate joi seara de Departamentul pentru Sanatate Publica. 63 de persoane au murit in ultimele 24 de ore, in timp ce numarul de cazuri confirmate a ajuns…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi, 3 septembrie 2020, 1.365 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Pana astazi, 3 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 91.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 39.275 de pacienți au fost declarați vindecați…

- Dupa bilantul anuntat sambata, Romania a depasit China la numarul total al infectiilor cu Covid-19, tara de origine a pandemiei avand in prezent 85.022 de cazuri. Citeste si BILANT CORONAVIRUS ROMANIA. 1.365 de cazuri noi de infectie cu Covid-19. 32 de decese in ultimele 24 de ore Daca…

- Grupul de Comunicare Strategica a raportat, sambata, 1189 de cazuri noi și 37 de decese la 22.991 teste efectuate in ultimele 24 de ore. Totodata a fost depașit pragul psihologic de 500 de pacienți internați la ATI. Numarul total de pacienți infectați cu coronavirus a ajuns la 77.544, dintre care 35.079…

- Numarul bacauanilor care au contactat noul coronavirus a ajuns, sambata, la 2.043. In ultimele 24 de ore, au fost testate pozitiv 53 de persoane. In ultimele 24 de ore, in urma testelor efectuate la nivel național, s-au inregistrat un total de 1.328... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 29.872 de pacienți au fost declarați vindecați și 6.204 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. 1.350 de cazuri noi de persoane infectate…

- Pana astazi, 8 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 60.623 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID ndash; 19 . 29.872 de pacienti au fost declarati vindecati si 6.204 de pacienti asimptomatici au fost externati la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la…

- Județul Timiș a ajuns la 917 cazuri de Covid-19 depistate de la inceputul pandemiei. In Romania au aparut alte 1.119 cazuri intr-o zi, in ușoara creștere fața de ziua precedenta. Peste 300 de persoane sunt in terapie intensiva.