Județul Brașov este din nou sub avertizare de COD GALBEN! (Social) Nu ieșiți din case la orele pranzului și hidratați-va corepsunzator! Asta pentru ca județul Brașov este din nou sub avertizare de COD GALBEN! Meteorologii spun ca fenomenele vizate vor fi val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula, pana sambata, 31 iulie. In acest interval valul de caldura va persista in cea mai mare parte a țarii, disconfortul termic va... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarile de canicula, dar au emis și noi atenționari cod galben și portocaliu pentru ploi și vijelii in 26 de județe. Capitala și 7 județe vor fi in aceasta saptamana sub avertizare cod portocaliu de canicula, cu temperaturi maxime intre 38 și 40 de grade. Prima…

- Meteorologii au emis luni o noua atenționare cod galben de canicula care va fi in vigoare de marți și pana in 31 iulie, in cea mai mare parte a țarii. Conform meteorologilor, Romania va fi cuprinsa de un val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula, cu temperaturi cuprinse intre 34 și 39 de…

- Avertizarea cod galben se aplica în intervalul 27-31 iulie, fenomenele vizate fiind val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula, conform ANM. La Cluj, codul galben expira luni, la ora 22.00. „În cea mai…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis cod galben de canicula, timp de 5 zile, pentru mare parte a țarii (vezi harta). Meteorologii anunța un val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula in intervalul 27, 28, 29, 30, 31 iulie. In cea mai mare parte a țarii, in ultimele zile ale…

- Maramureșul este vizat de un cod galbven de val de caldura, disconfort termic ridicat și canicula astazi și maine. Meteorologii susțin ca valul de caldura va persista, local va fi canicula, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați…

- Avertizare meteo: COD GALBEN de CANICULA in Alba și mai multe județe din țara, pana joi. Din 15 iulie, instabilitatea atmosferica se va accentua Avertizare meteo: COD GALBEN de CANICULA in Alba și mai multe județe din țara, pana joi. Din 15 iulie, instabilitatea atmosferica se va accentua Meteorologii…

- Avertizare meteorologica de tip cod galben de canicula valabila pentru sud-vestul țarii, inclusiv județul Timiș. Meteorologii anunța ca indicele temperatura-umezeala va depași pragul critic de 80 de unitați, iar temperaturile vor fi cuprinse intre 33 și 37 de grade.

- Meteorologii au emis o informare de disconfort termic și instabilitate atmosferica valabila in toata țara pana pe 1 iulie. De asemenea, in zonele montane din 16 județe este cod galben de precipitații. Informarea de disconfort termic și instabilitate atmosferica a intrat in vigoare duminica, la ora 10.00,…