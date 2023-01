Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii vin cu informații de ultim moment despre vreme. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis trei mesaje de avertizare, inclusiv un COD ROȘU, acesta din urma de viscol puternic, la altitudini de peste 1800 m in Carpații Meridionali. O avertizare COD GALBEN a fost emisa marți, pentru…

- Astazi vremea va fi in general inchisa, cu ceata si pe alocuri burnita si ploaie slaba in zonele joase din sudul, centrul si estul tarii. Izolat vor fi conditii de polei, iar in celelalte regiuni cerul va fi variabil, insa spre seara se va innora, dar probabilitatea de ploaie va fi redusa. Vantul va…

- Cod Galben de ceața și ghețuș in Alba: Zonele vizate de fenomenele meteo. Atenție șoferi! Meteorologii au emis o avertizare meteo de tipul Cod Galben valabila pentru mai multe localitați din județul Alba, duminica, 8 ianuarie, avertizare care va fi in vigoare pana la ora 23.00. In intervalul orar meteorologii…

- ATENȚIE ȘOFERI: Ceața și ghețuș in mai multe localitați din Alba. Cod Galben de vreme rea: Zonele vizate de condițiile meteo Atenție șoferi! Meteorologii au emis o avertizare de tipul Cod Galben de vreme rea, avertizare valabila pentru mai multe localitați din Alba, pana la ora 12.00. Meteorologii…

- Meteorologii au emis, marți, mai multe avertizari nowcasting de vant in 11 judete in urmatoarele ore. In zonele joase rafalele vor depasi 60 de kilometri la ora, in timp ce la munte vantul va depasi și viteza de 100 de kilometri la ora. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Incep exproprierile de terenuri la Alba Iulia, pentru modernizarea unor strazi. Zonele vizate și sume pentru proprietari Consilierii locali din Alba Iulia au de aprobat, in ședința de luni, 19 decembrie, decizia de expropriere pentru cauza de utilitate publica a 251 de terenuri ce aparțin unor locuitori…

- Avertizare hidrologica: COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII in județul Alba. Zonele vizate Avertizare hidrologica: COD GALBEN și PORTOCALIU de INUNDAȚII in județul Alba. Zonele vizate Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis o alerta de cod galben de inundații valabil și pentru…

- Un barbat de 36 de ani a fost arestat la domiciliu, dupa ce vineri noaptea a lovit angajata unei sali de jocuri si a incercat sa-i fure o suma de bani, a transmis Poliția Capitalei. In continuare se fac cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de tentativa la talharie calificata. Incidentul a…