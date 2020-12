Județele care intră în scenariul verde. Liber la restaurant și la teatru Mai multe judete din Romania reusesc sa ramana in scenariul “verde”, inregistrand o rata mica de infectari cu coronavirus. Potrivit Mediafax, este vorba despre Gorj, Harghita, Neamt, Olt, Salaj si Suceava, judete care inregistreaza o rata de infectare mai mica de 1,5 cazuri la mia de locuitori. Cel mai bine stau Harghita, cu o incidenta […] The post Județele care intra in scenariul verde. Liber la restaurant și la teatru appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

