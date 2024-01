Judecătorul Cristi Danileț se pensionază Judecatorul Cristi Danilet, in varsta de 48 de ani, a anuntat vineri ca iese la pensie, dupa 25 de ani in magistratura. Acesta a precizat ca va fi prezent in continuare in spatiul public „pentru a lauda ceea ce se face bine si a critica ceea ce se face prost in domeniul legal si judiciar”, scrie Agerpres. „Vine un moment cand spui ca ai facut destul si nu poti sa faci mai mult. Acum, am ajuns la un astfel de moment, al carierei mele. Dupa 25 de ani, ma opresc cu activitatea in magistratura. Nu spun STOP! celorlalte preocupari ale mele. Voi fi prezent in continuare in spatiul public pentru a lauda… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

