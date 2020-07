Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Boris Johnson a prezentat, luni, planul privind accesul cetatenilor straini in Marea Britanie dupa expirarea tranzitiei post-Brexit, in ianuarie 2021, sistemul incurajand venirea imigrantilor calificati, anunța MEDIAFAX.Noul sistem prevede acordarea unui punctaj in functie de calificari…

- Un incendiu s-a produs, luni seara, la doua vagoane de tren, dezafectate, trase pe o linie secundara din halta Prunaru, aflata la marginea Capitalei.Pompierii acționeaza cu 3 autospeciale de stingere, SMURD și un echipaj de descarcerare. Nu sunt persoane ranite. „Nu sunt persoane ranite.…

- Ambasadorul Ciprului in Romania a fost gasit mort in casa! Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta, in timp ce cadavrul a fost transportat la INML pentru efectuarea autopsiei, informeaza Romania TV.Filippos Kritiotis ar fi murit in noaptea de sambata spre duminica, iar una dintre ipotezele…

- Salvamontiștii din Caraș-Severin au gasit o urna mortuara pe varf de munte, anunța MEDIAFAX.„Cand mergi pe munte ești pregatit sa intalnești necunoscutul și eventualele surprize. E ceva unic ce am gasit noi la amplasarea stalpului cu tabla de pe Vf. Țarcu. Oarecum a fost șocant sa gasim aceasta…

- Aproape 690 de milioane de persoane din intreaga lume au fost afectate de foamete anul trecut. Creșterea e cu 10 milioane fața de anul precedent, anunța MEDIAFAX.Potrivit raportului „Starea securitatii alimentare si a nutritiei la nivel mondial”, publicat luni de ONU, zeci de milioane de persoane…

- Mai multe cadre medicale și pacienți au protestat luni in curtea Spitalului de Boli Cronice din Campeni și au cerut demisia conducerii unitații medicale.Protestatarii au pastrat distanțarea sociala și au purtat maști de protecție. Citește și: EXCLUSIV Atenție, Marcel Vela! Brigada Speciala…

- Cinci paturi ATI au fost predate luni Spitalului Județean de Urgența Miercurea Ciuc, acestea fiind cumparate in urma unei acțiuni de strangere de fonduri. Valoarea donației este de 61.300 de lei, anunța MEDIAFAX.Managerul Spitalului Județean de Urgența Miercurea Ciuc, Konrad Judit, spune ca…

- Fostul presedinte al CCR, Augustin Zegrean, ii contrazice pe social-democrati, care spun ca legea carantinarii si izolari incalca drepturile.Augustin Zegrean nu a gasit abateri si spune ca proiectul nu trebuia amanat atat de mult, scrie mediafax.ro. Citește și: EXCLUSIV Atenție, Marcel…