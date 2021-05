Judecătorii CCR au amânat decizia asupra legalității stării de alertă Judecatorii Curții Constitutionale au amanat decizia in cazul sesizarilor facute impotriva Legii 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Magistrații au anunțat ca vor exprima o opinie in ședința din 8 iunie. Pe langa cele cinci sesizari de neconstitutionalitate venite de la instantele de judecata, parlamentarii AUR au depus o […] The post Judecatorii CCR au amanat decizia asupra legalitații starii de alerta appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Tudose, europarlamentar PSD și fost premier, revine cu noi dezvaluiri legate de modul in care Guvernul Cițu a prelungit starea de alerta, dar și de modul in care coaliția de guvernare conduce Romania. Tudose a publicat, joi, pe contul sau de Facebook, nota de fundamentare a Hotararii de Guvern…

- Aproximativ 200 de oameni protesteaza, joi, in fața Palatului Parlamentului, nemulțumiți de restrictiile impuse pe parcursul starii de alerta. Tot astazi, judecatorii CCR sunt așteptați sa decida asupra legalitații starii de alerta, dupa ce au fost contestate masurile luate de Guvern. Protestatarii…

- Aproximativ 200 de oameni protesteaza, joi, in fața Palatului Parlamentului, nemulțumiți de restrictiile impuse pe parcursul starii de alerta. Tot astazi, judecatorii CCR sunt așteptați sa decida asupra legalitații starii de alerta, dupa ce au fost contestate masurile luate de Guvern. Protestatarii…

- Aproximativ 300 de oameni au ieșit, sambata, in strada in prima zi de relaxare. Pentru protestatarii din centrul Capitalei, masurile adoptate incepand cu data de 15 nu sunt suficiente și duc la discriminare. Protestatarii s-au strans in Piața Universitații și au plecat in marș spre Ministerul de Interne,…

- Atat procesele civile, cat si cele penale se vor putea desfașura online inca 30 de zile dupa incetarea starii de alerta, potrivit Legii privind unele măsuri în domeniul justiției în contextul pandemiei de COVID-19, care a intrat in vigoare pe 2 mai. Pana acum, mijloacele de comunicare online puteau…

- AUR va depune un proiect de lege care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei in care starea de alerta poate fi prelungita de catre Parlament. „Vom face un an de zile de cand se tot prelungeste starea de alerta si Parlamentul nu este intrebat. Tocmai de aceea, depunem astazi acest proiect de lege,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, pe 10 martie, Hotararea numarul 16, prin care se propune prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei. CNSU propune modificarea intervalului orar in care este restricționata deplasarea in afara locuinței. CNSU a propus ca interdicția sa…

- Dupa șapte zile in care mai mulți mineri s-au blocat in subteran in semn de protest pentru ca nu și-au primit drepturile salariale, aceștia au ieșit aseara tarziu la suprafața. In ședința de Guvern s-a aprobat o hotarare pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind…