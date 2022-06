Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii bulgari au amanat pentru 8 iunie decizia privind extradarea Elenei Udrea, potriv it Libertatea. Magistratii au motivat decizia, explicand ca au primit multe documente din partea autoritatilor romane „cu mai putin de 24 de ore inainte de sedinta”. Instanta din Sofia a respins si solicitarea…

- Magistrații bulgari au amanat pronunțarea unei decizii privind extradarea pentru 8 iunie, Elena Udrea ramane in arest. Curtea de Apel Sofia se va reuni pe 8 iunie, de la ora 15.00, in dosarul privind cererea de extradare in Romania a Elenei Udrea. Decizia de amanare a fost luata in cursul ședinței de…

- Luni este programat un nou termen din procesul in care se judeca recursul in casație formulat de Elena Udrea și Rudel Obreja impotriva condamnarilor din dosarul „Gala Bute”. Saptamana trecuta, judecatorii Curții Supreme au respins solicitarea lui Obreja de a fi eliberat din penitenciar pe durata acestui…

- Judecatorii din capitala Bulgariei vor examina astazi contestația inaintata de fostul demnitar roman, iar in cazul in care o vor respinge, Udrea va fi predata autoritaților romane Miercuri, 18 mai, Curtea de Apel din Sofia decide daca admite sau nu contestatia pe care Elena Udrea a facut-o, dupa ce…

- Elena Udrea ar putea afla marți daca va fi extradata sau nu din Bulgaria. Judecatorii de la Sofia ar putea stabili, la termenul de la ora 14.00, daca accepta sau nu recursul fostului ministru roman. In prima instanța, magistrații au hotarat sa fie extradata, pentru a-și executa decizia definitiva data…

- O instanța din Sofia a decis marți ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania. Decizia poate fi atacata de Udrea cu apel in 5 zile, noteaza digi24.ro. Instanța a acceptat astfel cererea autoritaților romane, care au cerut ca Elena Udrea sa fie extradata in Romania pentru a-și ispași condamnarea de…

- Curtea de Apel din Sofia va decide astazi, 14 aprilie, daca Elena Udrea va ramane in arest preventiv in Bulgaria. Instanța va judeca apelul in dosarul de arest preventiv pe teritoriul țarii vecine.Udrea a solicitat prin intermediul avocatului o masura peventiva mai blanda, cum ar fi arestul la domiciliu.Decizia…

- Judecatorii bulgari au cerut autoritatilor romane informatii despre inchisoarea in care a stat Elena Udrea in Romania, dupa ce avocații acesteia au susținut ca Udrea a fost amenințata cu moartea in inchisoare. Urmatorul termen de judecata a fost stabilit pentru 19 aprilie, la ora 14.30, potrivit Antena…