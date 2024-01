Judecatorii amana procesul pentru terenul din spatele CET Constanta. Lipseste expertiza

Stiri pe aceeasi tema

- Apele Romane revendica 2.645 mp teren din Faleza Nord, detinut in prezent de Total Financial Consulting SRL. Judecatorii au respins obiectiunile la expertiza geologica efectuata in cauza, aduse de reprezentantii companiei private si Georgica Giurgiucanu. Urmatorul termen se va desfasura in aprilie 2024.Procesul…

- Pronuntarea unei hotarari privind cererea de suspendare a executarii HCL Constanta 121 16.05.2011 va avea loc la data de 21 decembrie 2023.Judecatorii Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Constanta au stabilit data la care vor pronunta o hotarare cu privire la cererea de suspendare…

- Primaria Timișoara a caștigat definitiv in instanța procesul pentru evacuarea firmei GPG Company SRL din fostul Ștrand Termal, actualul ZHH. Municipalitatea va primi despagubiri de 7,5 milioane de lei pentru un teren ocupat ilegal pe malul Begai, a decis Inalta Curte de Casație și Justiție. „In timp…

- Decizia de azi a Tribunalului nu mai poate fi atacata.Rasturnare de situatie la Tribunal pentru Primarul Municipiului Constanta Primarul Vergil Chitac a pierdut definitiv procesul deschis in anul 2022 pentru desfiintarea lucrarilor apreciate ca fiind nelegale la ANL urile din Palazu Mare Decizia definitiva…

- Pe rolul Tribunalului Constanta, a fost inregistrat dosarul nr.3668 254 2022, care are ca obiect anulare proces verbal de contraventie PV.Seria ANPC NR.1038464Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 30.10.2023, pe sectia de de contencios administrativ si fiscal. Obiectul dosarului consta in…

- Instanța a dispus, marți, inceperea judecatii pe fond in dosarul fostului sef de la Direcția Generale de Informații și Protecție Interna (DGIPI), Gelu Oltean. Cauza cunoscuta in spațiul public drept „Dosarul Ayahuasca”. Curtea de Apel Ploiesti a dispus marti inceperea judecatii pe fond in dosarul in…

- Mostenitorii Paraschivei Barbu vor fi introdusi in procesul care vizeaza parcarea de langa Gara CFR, au decis judecatorii Tribunalului Constanta. Judecatorii Sectiei I Civile au pus in vedere Primarului Constanta si Municipiului Constanta prin Primar sa depuna la dosar inscrisuri in care sa i indice…

- Cazul se afla in atentia completului CA8 al Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a Tribunalului, prezidat, potrivit surselor noastre, de magistratul Ciprian Gabriel Butaru. Instanta a amanat pronuntarea pe 25 octombrie 2023.Laura Constandin, seful Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala…