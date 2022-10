Stiri pe aceeasi tema

- 55 de magistrați belgieni vor fi inchiși pentru a vedea in mod direct cum este viata de detinut, a declarat ministrul Justiției din Belgia, Vincent Van Quickenborne. Magistratii, care s-au oferit ca voluntari, au ajuns in cursul diminetii la inchisoarea din Haren, o institutie penitenciara noua, cu…

- Ministerul Justiției a definitivat proiectul de lege cu privire la Curtea Suprema de Justiție (reforma CSJ), drept urmare a avizelor și a primei etape de consultari publice. Pana la sfarșitul acestei saptamani, documentul ajustat urma a fi expediat repetat Comisiei de la Veneția, pentru expertizare.…

- Poșta Romana a achitat in perioada 2019-2020 despagubiri de peste 1,1 milioane de lei caștigate in instanțe de angajați care au fost concediați, fara o motivare legala, dupa care au fost reintegrați pe funcțiile deținute, arata cel mai recent raport al Curții de Conturi.

- In Sectiunea Document puteti consulta hotararea Sectiei pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii din 12 august 2022, prin care au fost validate rezultatele obtinute la concurs si au fost numiti in functiile de conducere magistratii care au promovat concursul.Curtea de Apel Constanta…

- In perioada 25 iulie - 05 august 2022, Autoritatea Naționala de Integritate a inițiat șase proceduri de control, patru pe regimul juridic al averii și intereselor personale unde sunt vizați doi procurori, un funcționar public cu statut special din cadrul MAI și un consilier raional. In investigațiile…

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, susține ca magistrații Curții de Apel, dupa mai bine de doua ore de deliberari au anunțat ieri ca mențin decizia de arest la domiciliu in aceleași condiții. Asta in timp ce procurorul pe caz, Petru Iarmaliuc, a declarat ieri, dupa ședința de judecata, ca magistrații au…

- Un barbat a fost arestat preventiv in urma unei decizii a Tribunalului Bucuresti, dupa ce ar fi promis mai multor persoane, in schimbul unor sume de bani, ca poate influenta procurori si judecatori pentru a dispune solutii favorabile in dosarele in care acestia sunt implicati, a informat, vineri,…

- Magistratul Mihaela Virginia Ganea, din cadrul Sectiei I Civile a Curtii de Apel Constanta, se pensioneaza Decizia a fost luata, cu unanimitate, de catre membrii Sectiei pentru Judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, in sedinta de ieri, 19 iulie 2022.Potrivit datelor oficiale, judecatorul…