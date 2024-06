In sfarsit, romanii nu trebuie sa mai faca escale si sa doarma prin aeroporturi cand vor sa „zboare” catre SUA. Compania HiSky opereaza vineri, 7 iunie, de pe aeroportul International Henri Coanda, primul zbor direct din Bucuresti catre Statele Unite ale Americii (SUA), dupa mai mult de 20 de ani. Calatoria dureaza 10 ore Aeronava […] The post Culoar de zbor liber catre SUA! Se decoleaza din Romania direct catre America, prima data dupa 20 de ani. Cat dureaza calatoria first appeared on Ziarul National .