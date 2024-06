Ziua Mondiala a Sigurantei Alimentelor,sub egida mesajului Siguranta alimentelor: pregateste-te pentru ceva neasteptat

Ziua Mondiala a Sigurantei Alimentelor este sarbatorita astazi, la nivel international, sub egida mesajului "Siguranta alimentelor: pregateste te pentru ceva neasteptat". Potrivit unui comunicat al ANSVSA, mesajul din acest an atrage atentia asupra incidentelor privind siguranta alimentelor si subliniaza importanta pregatirii pentru a gestiona astfel de incidente, indiferent de gradul lor de severitate.Incidentele privind siguranta alimentelor se refera la situatiile in care exista un ...