Stiri pe aceeasi tema

- Judd Trump – Baipat Siripaporn 4-0 si Shaun Murphy – Gary Wilson 4-1 au fost meciurile din Grupa 3 a Champion of Champions 2023, ce au fost transmise azi, in direct pe AntenaPLAY. La ora 21:00 a inceput meciul Judd Trump – Shaun Murphy, in urma caruia vom afla cine se va lupta cu Barry […] The post…

- Luca Brecel – Barry Hawkins 0-4 si Mark Williams – Robert Milkins 2-4 au fost meciurile din Grupa 2 ce au deschis ziua de marti a super-turneului Champion of Champions 2023. Disputele au fost LIVE in AntenaPLAY. Dupa ce l-a „spulberat” pe campionul mondial, Barry Hawkins l-a invins seara si pe Robert…

- Mark Allen este primul semifinalist la Champion of Champions 2023, dupa ce l-a invins pe Ali Carter cu 6-2. Super-turneul de snooker Champion of Champions este transmis LIVE in AntenaPLAY in perioada 13-19 noiembrie 2023. In prima zi a turneului Mark Allen a reușit sa se califice in semifinale. Allen…

- Ana Bogdan s-a calificat in sferturile de finala de la Transylvania Open! Favorita numarul 5 a turneului de la Cluj-Napoca merge mai departe dupa victoria cu Nikola Bartunkova, numarul 289 WTA, scor 4-6, 7-6(5), 7-5, dupa un meci maraton, de 3 ore si 15 minute. Pentru un loc in semifinale, Ana Bogdan…

- Sporting – Rio Ave 2-0. Etapa a sasea din Liga Portugal s-a incheiat la Lisabona, cu meciul dintre Sporting si Rio Ave. Partida a putut fi urmarita in direct in AntenaPLAY. Sporting, care traverseaza o perioada foarte buna, a castigat si a devenit noul lider din Liga Portugal. Cei de la Sporting sunt…

- Mehdi Taremi a fost autorul unui assist superb, cu calcaiul, in FC Porto – Gil Vicente. In minutul 8 Taremi i-a pasat cu calcaiul lui Ivan Jaime, acesta avand de indeplinit o simpla formalitate. Jaime a plasat perfect balonul si a deschis scorul in FC Porto – Gil Vicente. Partida a fost LIVE in AntenaPLAY.…

- Romania joaca azi, de la ora 15:00, in finala Campionatului European de tenis de masa. Adversara „tricolorelor” va fi Germania. Partida va fi liveSCORE pe GSP.ro Competiția nu este televizata in Romania, dar poate fi urmarita online pe AntenaPlay Romania - Germania, live de la 15:00 „Tricolorele”, care…

- Romania – Serbia LIVE VIDEO, joi, ora 14:00, in optimile de finala de la Campionatele Europene de tenis de masa vor fi exclusiv in AntenaPLAY. Romania porneste cu prima sansa in partida cu sportivele din Serbia. Bernadette Szocs, Eliza Samara si Andreea Dragoman au aratat o forma de exceptie pana acum…