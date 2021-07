Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Engleza de Fotbal (FA) se declara "consternata" si "dezgustata" de comentariile rasiste postate pe retelele de socializare impotriva lui Marcus Rashford, Jadon Sancho si Bukayo Saka, cei trei jucatori care au ratat la loviturile de departajare in timpul finalei Euro-2020 pierdute de Anglia…

- Doi barbați despre care se spune ca ar face parte din clanurile de interlopi din Galați s-au rafuit joi noapte intr-o parcare dintre blocuri. Locatarii au sunat ingroziți la 112. Pentru un barbat de 39 de ani a fost prea tarziu. A fost injunghiat in gat și in abdomen și a murit la spital. Victima […]…

- O femeie in varsta de 40 de ani, infirmiera in cadrul secției ATI-COVID a Spitalului Județean de Urgența Buzau, a fost gasita decedata in mașina personala. Poliția a deschis o ancheta. Femeia lucra ca infirmiera in cadrul sectiei Anti-Covid din Spitalul Judetean Buzau si era mama a trei copii. In urma…

- Cadavrele a 27 de caini, printre care 19 pui, au fost aruncate la marginea unei rape, in județul Hunedoara. Polițiștii au deschis dosar penal pentru uciderea cu intenție a animalelor. Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat cu privire la faptul…

- Un barbat din Suceava a cazut in cap, luni seara, de la primul etaj al blocului in care locuieste, dupa ce a vrut sa mangaie pisica aflata pe pervaz. Poliția a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa. Ramane de vazut cine va fi gasit vinovat pentru incident. Incidentul a avut loc…